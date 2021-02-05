الامارات | كم سيجني الأهلي المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سيجني الأهلي المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الأهلي المصري الحصول على مليوني دولار بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، الخميس، بفوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله نجمه حسين الشحات.

وسيلتقي بطل أفريقيا في المربع الذهبي مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، الإثنين المقبل (الساعة 22 بتوقيت الإمارات).

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن جوائز البطولة التي تعتبر قيمة في ظل جائحة كورونا، إذ سيحصل البطل على خمسة ملايين دولار، وينال المتأهل إلى المربع الذهبي مليوني دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على أربعة ملايين دولار.

وفي حال خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ سيلعب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر من مواجهة تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي اللذان يلتقيان في الدور نصف النهائي.

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