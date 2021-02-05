شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» يتوقع منذ شهرين ملاقاة بايرن ميونخ في مونديال الأندية وهز شباك نوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد السوشيال ميديا فيديو مسجلا للاعب محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلى، عندما كان ضيفا في برنامج البيت الكبير الذي يقدمه هاني رمزى وسهام صالح، منذ أكثر من شهرين.

وقال من خلاله أفشة: «أتذكر مونديال 2006 عندما كانت البطولة في اليابان ونجح من خلاله الأهلى في اقتناص المركز الثالث ووقتها شاهدت المباراة على المقهي بعدما رفضت الذهاب للمدرسة من أجل مشاهدة المباراة».

وتابع: «أمنيتي تسجيل هدف في مونديال الأندية وهو حلم يراودني وأنا طفل لكون المشاركة في مونديال الأندية يختلف تماماً عن المنافسات المحلية والأفريقية» .

وتوقع «أفشة»، خلال الحلقة مواجهة بايرن ميونخ وتقديم أداء قوي وممتع لجماهير الأهلى ومصر.

ويأتي توقع أفشة قبل إجراء القرعة بأكثر من شهرين كاملين وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.