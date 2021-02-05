شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحاول رفع المعدل البدني للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو بتكثيف تدريبات اللاعبين وزيادة العمل التدريبي في مران اليوم، وتقسيمهم إلى أكثر من مجموعة على هامش المران المقام حاليا، حيث أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو خلال المران على رفع معدل الأداء البدني، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع ويتم تنفيذه في التدريبات.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.