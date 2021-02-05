شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم يجتمع مع «بن شرقي» و«المثلوثي» و«عبدالغني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالحليم علي، مدير الكرة بالفريق، على الاجتماع بشكل سريع مع أشرف بن شرقي ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي، وذلك على هامش المران المقام حالياً. وجاء الاجتماع للاطمئنان عليهم في ظل الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي.

ويؤدي الثلاثي برنامجاً تأهيلياً بجيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم استعداداً للفترة المقبلة، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.