شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بسيدات سلة الزمالك قبل مواجهة الغابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الغابة، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري، بصالة النادي.

وقام الجهاز الفني بتحديز اللاعبات من الاستهانة بالخصم، وضرورة التركيز الشديد حتي نهاية كل مباراة. ويقود فريق سلة سيدات الزمالك عماد الدين محمود، مديرًا فنيًا، ونهال سعد الدين، مساعد مدرب، وهبة أحمد حسنين، إداريًا، ومها الأنور، إحصاء، وأمل حسن، «علاج طبيعي».