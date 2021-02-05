شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك في مواجهة صعبة أمام الطيران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، مباراة مهمة مساء اليوم بصالة النادي أمام نظيره الطيران.

وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبات لشرح بعض الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية، وقام بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة اليوم.

ويستعد الفريق لمباراته المقبلة أمام الطيران مساء غد الجمعة بصالة نادي الزمالك، ضمن منافسات الدور الأول بالدوري الممتاز.

ويقود الفريق كل من إيهاب محمد على المدير الفني، وناهد بدوي مساعدة المدرب، وإبراهيم بدر مدرب أحمال، وإداري الفريق مسعد عطا الله.