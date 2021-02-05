شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مسؤولو قنوات «بن سبورت» عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إذاعة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ على القناة المفتوحة مثلما حدث في مباراة الدحيل والأهلي.

ويواجه فريق النادي الأهلي فريق بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن النادي المصري من الفوز على فريق الدحيل القطري.

ويتلقى المارد الأحمر مع البافاري، الاثنين المقبل، على أرض ملعب استاد أحمد بن على المونديالي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الدوحة.