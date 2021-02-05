شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: على مَن يدير الزمالك سرعة التحرك في ملف أزمة «أتشيمبونج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المسؤول السابق عن ملف قضايا الزمالك لدي الاتحاد الدولي «فيفا» والمحكمة الرياضية، اللجنة الثلاثية المؤقتة بسرعة التحرك في ملف أزمة «أتشيمبونج»، لاعب الفريق السابق.

وقال «زادة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «علي إدارة النادي المؤقتة تكليف الثنائي خالد رفعت والمحامي نصر عزام بمتابعة الملف، بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه عضو اللجنة التنفيذية، الذي استند في حل الأزمة إلى توكيل منته بين اللاعب ووكيله».

وأضاف «زادة»: «(رفعت) و(عزام) من أفضل الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في حل هذه القضايا، لذلك أنصح اللجنة الثلاثية بأن تعطي العيش لخبازه- خالد رفعت ونصر عزام- للحفاظ علي حقوق النادي وعدم تعريض الزمالك لعقوبات مستقبلية في حالة تقدم (أتشيمبونج) بشكوي جديدة بسبب هذا التوكيل المنتهي».