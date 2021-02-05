شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو و لاعبو الزمالك يتعهدون بمصالحة الجماهير في جلسة لم الشمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبدالحليم على مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة القادمة وبعض النقاط الفنية المعينة والأدوار الخاصة، بعدها نقل المدرب للجميع الثقة الكاملة لتحقيق أفضل شىء خلال الفترة المقبلة، وأنهم جميعا على قدر المسؤولية لما يمتلكونه من إمكانيات فنية، وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف.

وفي نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا وأكدوا على تقديم الأفضل فيما هو قادم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.