شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبدالحليم على مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة القادمة، وبعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة بعدها نقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة.

في نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وأكدوا على تقديم الأفضل فيما هو قادم. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.