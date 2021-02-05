شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك: فيفا قد يوقع عقوبات على الزمالك بسبب اتشمبونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من تعرض نادي الزمالك لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال زادة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مسؤولو الزمالك أخطأوا في التعامل مع قضية اتشيبونج لاعب الفريق السابق وفشلوا في إنهاء الأزمة»، مؤكدا أن اللاعب رفض التصالح وتسوية مستحقاته وتخفيضها من مليون و250 ألف دولار لربع مليون دولار فقط، وأخطر سفارته بالقاهرة برفضه هذا العرض خلال جلسة مندوب الزمالك مع مسؤولي اتحاد الكرة.

وأكد زادة أن إدارة الزمالك لابد أن تتحرك سريعا لدى اللاعب واحتواء الأزمة قبل أن يقوم اتشيمبونج بشكوى الزمالك للاتحاد الدولي بالتوكيل المنتهي لوكيله في مصر، موضحا أن توكيل اللاعب لوكيله لا يتضمن أي تفويض بالتصالح في الأمور المالية أو القضائية وإنما يقتصر فقط على الأمور الفنية والعروض فقط.