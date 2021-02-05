شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خسائر أرسنال المالية في موسم الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ارتفعت خسائر نادي أرسنال الإنجليزي في بيع اللاعبين إلى 235 مليون جنيه منذ 2010، بعد أن تخلص من الألمانيين مسعود أوزيل، وشكورديان مصطفى، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، مجانًا في موسم الانتقالات الشتوية المنقضي، على الرغم من تكلفتهما البالغة 77 مليونًا.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن النادي تعاقد مع 38 لاعبًا منذ 2010، بقيمة 379 مليونًا، لكنه لم يستطع الاستثمار الجيد فيهم بالبيع، حيث اضطر إلى منح 20 منهم حريتهم مجانًا، أبرزهم 7 لاعبين بلغت كلفتهم 172.8 مليون، يتقدمهم أوزيل القادم من ريال مدريد مقابل 42.9 مليون، الذي انتقل إلى فناربخشة التركي مجانًا قبل نهاية عقده الموسم الماضي.

ولم يسجل النادي أرباحًا إلا من ثمانية لاعبين بلغت تكلفتهم 29 مليونًا، وربح من ورائهم 43 مليونًا أبرزهم ألكسندر أوكسليد- تشامبرلين، الذي تعاقد معه من ساوثهامبتون في موسم 2010ـ2011 مقابل 12 مليونًا، لكنه باعه إلى ليفربول في موسم 34.2 مليون في 2017، مسجلًا أرباحًا قدرها 21 مليونًا.

كما سجل النادي أرباحًا قدرها 4.5 مليون بعد أن باع الفرنسي أوليفه جيرود إلى تشيلسي الجار اللدود، مقابل 15.3 مليون وهو الذي اشتراه من مونبيليه الفرنسي في 2012 بـ 10.8 مليون.