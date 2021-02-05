شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مباراة قبل مواجهة الأهلي.. بايرن ميونخ يواجه هيرتا برلين في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة الأخيرة لفريق بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني وذلك قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية غدا للاستعداد لمباراته أمام النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث فاز الأهلي أمس على الدحيل القطري ليتأهل للدور التالي بمواجهة بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي ستقام يوم الاثنين 8 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني قبل مباراته أمام هيرتا برلين حيث جمع 45 نقطة من 19 مباراة ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 7 نقاط كاملة وهو فريق ار بي ليبزيج، بينما يحتل فريق هيرتا برلين المركز 15 حيث جمع 17 نقطة من 19 مباراة.

المباراة ستقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمبك برلين وتنقلها قنوات سكاي سبورتس ويورو سبورت.