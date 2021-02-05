شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الكاميروني أندريه أونانا تتسبب فى إيقافه في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام، لمدة عام كامل، بسبب ظهور مادة منشطة في نتيجة التحاليل التي أجراها.

وأكد موقع «اليويفا»، الجمعة، أن نتيجة تحليل «أونانا» أثبتت وجود مادة فوروسيميد غير المصرح بها للرياضيين، خلال الفحص الذي أجراه بتاريخ 30 أكتوبر 2020.

وأشارت وسائل إعلام هولندية إلى أن إيقاف «أونانا» سيبدأ من 5 فبراير 2021، على جميع المستويات المحلية والدولية، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

في المقابل، قررت إدارة أياكس أمستردام تقديم استئناف رسمي ضد القرار لدي محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لاقتناعهم بأن الحارس حصل على هذا العقار التي تستخدمه زوجته لتخفيف الآلام التي تعرض لها في وقت سابق، دون علمه بمنعه من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.