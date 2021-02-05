شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي ‏للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق، ظهر اليوم، في ملعب ‏جامعة قطر.‏

وقطع «سليمان» شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يبذل ‏الجهاز الطبي مجهودًا كبيرًا معه ومع جميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.‏

وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة ‏اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه من أجل العودة بقوة إلى التدريبات ‏الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

والمعروف أن الجهاز الطبي المصاحب للفريق في مونديال الأندية يضم الدكتور أحمد أبوعبلة، والدكتور عبدالمجيد ‏إبراهيم أمين، والدكتور محمد وفائي، وطارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي ‏مونديال الأندية.‏