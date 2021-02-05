شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق، ظهر اليوم، في ملعب جامعة قطر.
وقطع «سليمان» شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يبذل الجهاز الطبي مجهودًا كبيرًا معه ومع جميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.
وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه من أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
والمعروف أن الجهاز الطبي المصاحب للفريق في مونديال الأندية يضم الدكتور أحمد أبوعبلة، والدكتور عبدالمجيد إبراهيم أمين، والدكتور محمد وفائي، وطارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
168,057
-
تعافي
131,211
-
وفيات
9,512