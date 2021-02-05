شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم الزهور في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة الطائره تحت 15 عاما بالنادي على نظيره الزهور بنتيجه 3 / صفر بالمباراه الأولى التي جمعت الفريقين بالملاعب المفتوحة بالزمالك، في إطار مباريات الدور التمهيدي ببطولة الجمهورية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي:

25 /13

25 / 8

25/ 17.

وقرر شريف مجاهد، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا لخوض الجولة الثانية من الدور نفسه في ملاقاة بتروجت المقررة مساء الأحد المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي.

الجدير بالذكر أن ناشئي الطائره توجوا بالميدالية الذهبية ببطولة الجيزة هذا الموسم.