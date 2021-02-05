شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» يهنئ مصطفي محمد على البداية القوية في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بمصطفي محمد، لاعب جالطه سراي التركي.

وهنأ «بركات» مصطفي محمد، خلال اتصاله، بالمستوي الذي ظهر عليه في أول مباراة بالدوري التركي.

وطالب «بركات» اللاعب بمواصلة التألق، والظهور بأعلي مستوي، خصوصاً أنه من الدعائم والركائز الهجومية الأساسية للمنتخب.