شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في ميت عقبة بسبب التوكيل المنتهي لمهاجم الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة لنادي الزمالك واللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي بسبب لاعب الفريق السابق اتشيمبونج بعد مستحقاته المالية المتأخرة والتى قضت المحكمة الدولية بأحقيته في الحصول على مليون و250 الف دولار من إدارة الزمالك.

وكشف المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، الصادر بحقه قرار بالإيقاف من وزير الرياضة، أن مسؤولي الزمالك وقعوا في كارثة وخطأ خطير بالتعامل مع أزمة وقضية اتشيمبونج بتوكيل منتهٍ مع وكيله السابق وبالتالي لن يتم الاعتراف بأي تسويات أو حلول ودية بتوكيل منتهٍ بين اتشيمبونج ووكيله.

وطالب زادة، اللجنة الثلاثية وإدارة التسويق والعلاقات الخارجية في النادي حاليا بسرعة التحرك وتدارك الخطأ حتى لا تتم معاقبة الزمالك، خصوصا أن اللاعب لم يعترف بالتسوية مع وكيله واشترط الحصول على مليون و250 ألف دولار إجمالي مستحقاته.