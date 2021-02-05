ثنائية لجودلفين في ثالث حفلات الكرنفال

دبي: أحمد عزت

توج المهر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب 2000 جينيز الإمارات، السباق الكلاسيكي من الفئة الثالثة، لمسافة 1600 متر «رملي»، في أبرز سباقات الحفل الثالث من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار ميدان، وشهد ستة أشواط، بلغ مجموع جوائزها المالية 549 ألف دولار، نافس عليها 55 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وحصد «مهيب» فوزه في الشوط الثالث، بإشراف المدرب نيكولاس باشالارد وقيادة الفارس ريان كوراتولو، عقب أداء رفيع من المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، نجح خلاله في الانقضاض على الصدارة في الأمتار الـ200 الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن قدره 1:36:46 دقيقة، وبفارق «رقبة» عن المهر «مشاكل» المملوك لمدربه سالم بن غدير، الذي تولى قيادته الفارس مايكل بارزالونا.

وشهد الشوط الرابع ثاني أبرز البطولات وهي بطولة «فايربريك ستيكس» التي خصصت لخيول «جروب 3» لمسافة 1600 متر «رملي»، وكان الفوز به من نصيب الجواد «سيكريت أمبشن» لملاكه «إكسيد أند إكسل وإينر سيكريت وسنجسبيل» وقيادة الفارس تاج أوشيه، بفارق 3.75 طول عن الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحقق فريق جودلفين ثنائية بالحفل، بدأها الجواد «دبي فيوتشر» ابن الفحل «دباوي» الذي عاد لتحقيق الانتصارات في دبي، ليتوج في الشوط الثاني بكأس ميدان (ليستد هانديكاب) لمسافة 2810 أمتار، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، في شوط رائع سيطرت فيه خيول المدرب سعيد بن سرور على المراكز الثلاثة الأولى.

ونجح «دبي فيوتشر» في قطع خط النهاية بالمركز الأول محققاً زمناً بلغ 2:54:90 دقيقة.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «دبي فيوتشر» منافس شرس، ويسعى دائماً للفوز، وفرانكي ديتوري قاده بشكل جيد، ولم يضطر لدفع الحصان في كل مراحل السباق، وفي آخر 2 فيرلونج شعرت بأنه مقبل على الفوز، وهذه المشاركة ستعزز من جاهزيته لسباق ند الشبا تروفي «ج3» في غضون ثلاثة أسابيع.

واختتم الثنائية الزرقاء المهر «مان أوف بروميس» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، في الشوط السادس (ليستد هانديكاب) لمسافة 1200 متر «عشبي»، ليحصد الفائز بطولة «دبي للسرعة» في أول ظهور له في الدولة.

وكان الحفل افتتح بفوز الجواد «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم،

ومنح الجواد «توبر بيل» بشعار علي الشعفار وعبد الله الشعفار وقيادة ريتشارد مولن، المدرب ساتيش سيمار فوزه الثاني بالأمسية، بعد تفوقه على منافسيه في السباق التحضيري لميدان كلاسيك (كونديشونز) لمسافة 1400 متر «عشبي».