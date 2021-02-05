شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصابى كورونا في فريق الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو فريق الاتحاد السكندرى من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم ، عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا، وإيجابية العينة التي خضعوا لها .

ومن المقرر أن يغب اللاعبون المصابون عن مباراة الفريق أمام الزمالك ، و المقرر لها بعد غد الاحد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .

اللاعبون هم محمد عطوة، أحمد نبيل مانجا ، عبد السميع سيمو ، ومصطفى إبراهيم ، ومن المقررأن يخضع اللاعبون الى مسحة أخرى اليوم، على أن تكون تأكيدية وتظهر نتيجتها صباح غد .

ونجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقة 75 والدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتقى الاتحاد السكندرى للمركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه عشرة أهداف، وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.