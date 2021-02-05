شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الاتحاد السكندري المقرر له بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، بالدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، كشف حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الفترة الماضية بشأن الإصابة المزمنة للتونسي حمزة المثلوثي، موضحا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن اللاعب يعانى من إصابة طفيفة تعرض لها في التدريبات.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية إن المغربي أشرف بن شرقى يعانى من كدمة في الضلوع منذ مباراة مصر المقاصة، وتحامل على نفسه وشارك في اللقاء الماضى أمام غزل المحلة مؤكدا أن اللاعب جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وطمأن طبيب الزمالك الجمهور على حالة محمود عبد الرازق شيكابالا، موضحا أنه كان يعانى من إصابة أسفل الظهر ولكنه شارك في التدريبات اليوم وبالأمس، وسيكون جاهزا لمواجهة زعيم الثغر في الجولة المقبلة من الدوري.

وتحدث محمد أسامة عن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك لافتا إلى أن اللاعب تعافى من إصابة الكتف ولكن تعرض للإصابة في غضروف الركبة مشيرا ألى أن اللاعب لن يخضع لعمليات ولكنه سيتم تأهيله مع اخصائى الفريق.