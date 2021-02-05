شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد على الفيل عن طلائع الجيش فى مواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش لجهود مدافعه على الفيل فى مواجهة بيراميدز المقبلة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب الاخيرة بالدوري ، وينهى اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الخامسة عصر غد السبت، على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكهم 12 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت عصر الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ إنطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الاصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.