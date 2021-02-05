شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: توكيل اشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

ويحاول اشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث بإسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى.

وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين استفسر رسميا من الجبلاية عن وجود عقد رسمى بين اللاعب ونادر السيد، وفى حالة عدم وجود عقد رسمى وموثق سيتم مقاضاة الزمالك ووكيل اللاعب فى الفيفا، إلا أن اتحاد الكرة أكد للاتحاد الدولى وجود عقد قانونى وموثق بتوقيع اللاعب وليس مزور كما يدعى اللاعب.

وأصدر الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين "فيفبرو" التابع للفيفا بيانا رسميا تعليقا على تسوية وهمية في النزاع الدائر بين نادي الزمالك والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق.

قال فيفبرو فى بيان على موقعه الرسمى الذى جاء فيه: " نبه فيفبرو الفيفا إلى تسوية وهمية في نزاع بين نادي الزمالك المصري ولاعب كرة القدم بنجامين أشيمبونج، يستند الاتفاق غير الشرعي على تفويض وكيل اللاعب ، والذي لم يوقعه السيد أتشيمبونج. وظهرت الوثيقة بعد أن أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الزمالك بدفع نحو 1.1 مليون دولار للاعب لخرق العقد.

تتواصل فيفبرو مع محامين مصريين وسويسريين لاستكشاف إمكانية بدء إجراءات جنائية ، وقد نبهت أيضًا كل من CAF والاتحاد المصري لكرة القدم، قال روي فيرمير ، المدير القانوني لـ فيفبرو: "إن مجرد الادعاء بأن السيد أتشيمبونج - بعد أسبوعين من الإخطار بقرار محكمة التحكيم الأمريكية - سيخول فجأة طرفًا ثالثًا لقبول تسوية بأقل من 25 % من المبلغ المستحق هو أمر غير معقول" .

في إجراءات لاحقة أمام لجنة الانضباط في الفيفا عقب صدور الحكم ، قدم الزمالك اتفاق تسوية وقع عليه النادي ووكيله نادر السيد إبراهيم.

وبموجب هذه الاتفاقية ، قام السيد نادر إبراهيم ، بتصوير نفسه على أنه يتصرف نيابة عن اللاعب ، بتسوية مبلغ أقل من 25 في المائة من حكم محكمة التحكيم الرياضية. أبلغ السيد أتشيمبونج فيفبرو وفيفا أنه لم يأذن بذلك.

وفقًا للوثائق التي تم إرسالها إلى الفيفا ، قام الزمالك بعد ذلك بتقديم شيك لهذا المبلغ للوكيل مباشرة.

قال فيرمير: "كثيرا ما نواجه مثل هذه المواقف في القضايا القانونية لكرة القدم للمحترفين ، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات أو التسويات". "هيئات إدارة كرة القدم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتحقيق في هذه القضايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال".

المعروف أن الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق رفض التصالح مع إدارة النادي بشأن الغرامة الموقعة علي النادي من جانب المحكمة الرياضية الدولية والبالغة مليون و250 الف دولار لصالح اللاعب عقب قيام الزمالك بفسخ تعاقده مع اسيمبونج لسوء مستواه.

وعرضت إدارة الزمالك دفع 250 الف دولار فقط للاعب هي قيمة عقده الموسم الأخير له مع الزمالك الا ان اللاعب رفض وتمسك بحكم المحكمة الرياضية بالحصول علي قيمة عقده كاملا عن المواسم التي كانت متبقية في العقد.