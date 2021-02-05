شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تخطيط الأهلى يرفع معنويات موسيمانى قبل مواجهة البايرن بصورة قديمة للصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد فوزه فى المباراة الافتتاحية بكأس على العالم للأندية على حساب الدحيل القطري، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا" مبروك يا موسيماني.. حققت بعض الاماني.. ناقص لك خطوه واحده.. وتكرر الانجاز تاني.. بس متقولش حنعاني.. الاهلي في زماني.. فاز عالألماني .. والاسطورة بيبو جنبك سجل التاني.. وبنفيكا والريال فزنا عليهم كماني".



محسن صالح على تويتر

ونشر محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، صور من خبر قديم لفوز الأهلي على نادي بايرن ميونخ الالماني فى مواجهة ودية عام 1977، وشجع موسيماني قبل مواجهة بطل أوروبا، قائلا: " اعمل اللي عليك وافتخر بالمكاني.. وركز في شغلك وارفع الروح للعناني".



فوز الاهلى على بايرن

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر انستجرام صوراً من احتفالات نجومه عقب الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد فى كأس العالم للأندية بقطر، وعلقت الصفحة على الصور التى شهدت تبادل اللاعبين العناق بعد الفوز قائلة :"بالاحضان.. بالاحضان"، وأصبح النادى الأهلى على موعد مع التاريخ في مشاركته الحالية بكأس العالم للأندية المقامة بقطر بعدما تخطى الدحيل القطرى بهدف سجله حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30، وأصبح المارد الأحمر أمام مواجهة تاريخية مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا مساء الاثنين المقبل بنصف نهائي المونديال.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان، ومباراة بايرن ميونيخ القادمة هي أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز في بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.