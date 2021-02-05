شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك على مباراة الاتحاد السكندري القادمة، وبعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة بعدها نقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وأكدوا على بذل قصاري جهدهم لتقديم الأفضل فيما هو قادم وتعويض الخسارة أمام غزل المحلة والسعى لحصد الثلاثة نقاط في كافة المباريات للتربع على صدارة الدوري.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.