7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 5 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، عبد الشافى يعود للزمالك بعد موقعة أفريقيا، و اتحاد الكرة يخصم "فلوس" مسحات كورونا من مستحقات الأندية.

عبد الشافى يعود للزمالك بعد موقعة أفريقيا

يعود محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك، للمشاركة فى تدريبات فريقه، عقب مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يخصم "فلوس" مسحات كورونا من مستحقات الأندية

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.

موسيمانى يجتمع مع معاونيه لوضع خطة الاستعداد للبايرن

يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبحث خطة الاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بايرن ميونيخ ودراسة الفريق بالفيديو، إلى جانب تجهيز الملخصات التى سيتم عرضها على اللاعبين خلال محاضرات الفيديو.

لجنة التخطيط بالأهلي تراقب كريم فؤاد و"دفندر" سيراميكا

بدأت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح في متابعة عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري للموسم الحالي، من أجل عرضهم على بيتسو موسيماني المدير الفني عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن ثم متابعتهم في الفترة المتبقية من عمر الموسم الجاري، تمهيدا للتعاقد معهم حال اقتناع الجهاز الفني بقدراتهم الفنية والبدنية، والتأكد من قدرتهم على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.

باتشيكو يطلب تسجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة

عقد الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اجتماعا هاما مع الجهاز المعاون تحدث خلاله عن الفترة الماضية وتقييم اللاعبين في المباريات الأخيرة ، وتضمن الاجتماع الحديث عن هبوط مستوي اللاعبين امثال زيزو وبن شرقي وحازم امام ومحمود علاء ومحاولة حل أي مشاكل قد تكون مؤثرة علي تركيز اللاعبين ، وكذلك امكانية اعادة توظيف بعض اللاعبين في المراكز التي تعاني من نقص.

يوفيتش يعالج الدراويش نفسياً قبل مواجهة زعيم الثغر في الدوري

يستغل البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري وملاقاة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة 12 فبراير الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى المسابقة.

الزمالك يختبر محمد عبد الغني اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد

يواصل فريق الكرة بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى، حيث يؤدي الفريق مرانه اليوم علي ملعب النادي، بحضور جميع اللاعبين عدا محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي يخضع لاختبار طبي اليوم لبحث إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها عقب تعرضه لاصابة في اسفل الفك في مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.