شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النادى الأهلى شعار "لا وقت للراحة"، فى تدريبات الفريق اليوم، استعداداً لخوض مباراة النادى الإلمانى بايرن ميونخ، المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى نصف نهائي بطولة مونديال الأندية المقامة فى دولة قطر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلى، مجموعة الصور من تدريبات الفريق اليوم، والتى ظهر فيها معظم اللاعبين، وكتبت "لا وقت للراحة، فريقنا يواصل العمل استعدادا لبايرن ميونيخ".

وخاض ثلاثي الأهلي أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب جامعة قطر، وخاض ثلاثي الفريق التدريبات البدنية في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الدحيل القطري أمس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية. .وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وبدأ اليوم استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

من ناحية أخرى، بدأت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح في متابعة عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري للموسم الحالي، من أجل عرضهم على بيتسو موسيماني المدير الفني عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن ثم متابعتهم في الفترة المتبقية من عمر الموسم الجاري، تمهيدا للتعاقد معهم حال اقتناع الجهاز الفني بقدراتهم الفنية والبدنية، والتأكد من قدرتهم على تقديم الإضافة للفريق الأحمر.

وتتابع لجنة التخطيط بالأهلي محمود نبيل لاعب وسط فريق سيراميكا، والذي يقدم مستويات طيبة رفقة فريقه بالموسم الحالي وينال ثقة الجهاز الفني ويفرض نفسه على تكشيلة سيراميكا الأساسية، منذ أن كان يلعب معه بالدرجة الثانية، بخلاف استمرار متابعة كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لإنبي في الموسم الحالي، كونه من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط بالاشتراك مع لجنة التعاقدات في الأهلي التحضير لصفقات الموسم الجديد وتحديدا في الانتقالات الصيفية القادمة من الآن، بعد الاكتفاء بصفقة ضم والتر بواليا في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ورفض التعاقد مع أي لاعب آخر.