شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي مع بعثة الأهلي في قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إستكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم في ملعب جامعة قطر، وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات. وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى ، ستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على عودة محمود كهربا لاعب الأهلى لصفوف المنتخب فى معسكر شهر مارس المقبل والذى يتخلله مباراتين للفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.
جاء قرار البدرى بعد ظهور اللاعب بشكل مميز مع ناديه طوال الفترة الأخيرة، بجانب التزامه وتركيزه فى الملعب بعيدا عن المناوشات الخارجية.
وخرج محمود كهربا من حسابات البدرى فى المعسكر الأخير الذى شهد مباراتىّ المنتخب الوطنى أمام توجو فى تصفيات أمم افريقيا على خلفية ازمته حينئذ مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، حيث نشبت مشادة كلامية بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم الأهلى درع الدورى.