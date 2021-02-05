شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي مع بعثة الأهلي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي ‏للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم في ملعب ‏جامعة قطر، وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل ‏الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.‏ وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة ‏اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات ‏الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

من ناحية أخرى ، ستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على عودة محمود كهربا لاعب الأهلى لصفوف المنتخب فى معسكر شهر مارس المقبل والذى يتخلله مباراتين للفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

جاء قرار البدرى بعد ظهور اللاعب بشكل مميز مع ناديه طوال الفترة الأخيرة، بجانب التزامه وتركيزه فى الملعب بعيدا عن المناوشات الخارجية.

وخرج محمود كهربا من حسابات البدرى فى المعسكر الأخير الذى شهد مباراتىّ المنتخب الوطنى أمام توجو فى تصفيات أمم افريقيا على خلفية ازمته حينئذ مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، حيث نشبت مشادة كلامية بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم الأهلى درع الدورى.

ويحصل لاعبو منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر في المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.