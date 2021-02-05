شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن.. 3 أهلاوية في مهمة شاقة أمام عرين نوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة صعبة للغاية تنتظر خط هجوم الأهلى مع دقات الثامنة مساء الاثنين المقبل حينما يلتقى المارد الأحمر نظيره بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا بنصف نهائي كأس العالم للأندية المقام بقطر، الزامبى والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن سيكون كل منهما في إنتظار المهمة الأصعب في رحلته مع الساحرة المستديرة ألا وهى هز شباك مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق الحلم الأصعب بالوصول للمباراة النهائية للمونديال.

وبعد سبع سنوات من الغياب، يعود بايرن ميونيخ، للظهور في مونديال الأندية، بعد آخر ظهور له في نسخة عام 2013، التي أقيمت بالمغرب.





وقدم بايرن ميونيخ، موسمًا رائعًا للغاية، خلال العام الماضي، بإحرازه خمسة ألقاب، هي الدوري الألماني (بوندسليجا)، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، إلى جانب لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ويواجه الزامبى والتر بواليا حظاً عثراً مع الاهلى فمنذ قدومه للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لم تفلح محاولاته لتسجيل الهدف الأول مع الأهلى فيما يواجه مروان محسن مهاجم المارد الأحمر انتقادات لاذعة من الجماهير بسبب ندرة أهدافه فيما يعانى محمد شريف من قلة مشاركاته مع الفريق وتفضيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى للثنائى السابق على حسابه.

وشارك والتر بواليا فى مواجهة الاهلى الاولى بالمونديال أمام الدحيل القطرى وسجل هدفاً تم الغاؤه بداعى التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو ، فيما لاقى استحسان الجماهير بفضل تحركاته الواعية خلال المباراة بينما شارك مروان محسن بديلا خلال المباراة بالدقائق الأخيرة ولم يظهر مستوى متميز على الصعيد الهجومى بعدما فشل فى استغلال كرة سهلة أمام المرمى ، بينما غاب محمد شريف عن الظهور فى المونديال مع الأهلى.

وأصبح النادى الأهلى على موعد مع التاريخ في مشاركته الحالية بكأس العالم للأندية المقامة بقطر بعدما تخطى الدحيل القطرى بهدف سجله حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30، وأصبح المارد الأحمر أمام مواجهة تاريخية مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا مساء الاثنين المقبل بنصف نهائي المونديال.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

مباراة بايرن ميونيخ القادمة هي أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز في بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

المواجهة الأولى كانت في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.