شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعداً مع نظيره بايرن ميونخ على "استاد أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية، حيث أحرز حسين الشحات هدف فوز الأهلي على الدحيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة، والتي قدم خلالها النسور الحمر مستوى جيد واستحقوا بطاقة التأهل لنصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارلي في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ...الأهلي يلعب بالزي الأحمر

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ، أنهم سيواجهون فريق بايرن ميونخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر، وظهر الأهلي بالقميص الرمادى فى مباراة الدحيل القطري، وأوضح قنديل في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر الأساسي فى مواجهة بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ..جلسة مع قفشة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق علي هامش مران اليوم.. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة هامة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها الاثنين المقبل..يذكر ان الأهلي فاز أمس علي الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غداً السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة، وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا موعدا للمسحة الرسمية التى تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى.

بعثة الأهلى تخضع لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة بايرن ميونيخ