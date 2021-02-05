شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ فى نصف نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق النادى الأهلى موعداً مع بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال الأندية المقام حالياً فى العاصمة القطرية الدوحة بعدما حقق فوزاً ثميناً على الدحيل القطرى فى أولى مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية، ونلقي في التقرير أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وبايرن.

س: كيف صعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ؟

ج: الأهلي صعد لهذه المباراة بعدما فاز على الدحيل القطرى، أمس الخميس، بهدف نظيف سجله حسين الشحات خلال المباراة التى جمعتهما باستاد المدينة التعليمية بالدوحة وهو الفوز الذي ضمن للأهلي التأهل لنصف نهائي المونديال ومواجهة البايرن.

س: ما موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ؟

ج: المباراة ستقام في الثامنة من مساء بعد غد الاثنين، بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

س: ما طريق الأهلي في البطولة بعد الانتهاء من مباراة البايرن؟

ج: لو فاز الأهلي سيلعب على لقب البطولة، ولو خسر سيواجه الخاسر من بالميراس البرازيلي وتيجرس المكسيكي على المركز الثالث أو الرابع.

س: كيف تحدث موسيماني عن مباراة الأهلي والبايرن؟

ج: قال موسيماني إن الأهلي سيلعب هذه المباراة بعيداً عن الضغوط وسيلعبها بهدف المُتعة بسبب فارق الخبرات والتاريخ ومستوى اللاعبين، موضحاً أنه سيحاول تقديم عرض قوى يليق ببطل مصر وأفريقيا.