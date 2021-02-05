شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا نعلم سر أزمة توكيل أشيمبونج واللاعب وافق على التصالح في التليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، على أزمة التصالح مع الغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بالتأكيد على عدم علم النادي أي شيء عن وجود أزمة في توكيل أشيمبونج مع وكيل أعماله الذى تفاوض مع النادي لإنهاء أزمة مستحقاته.

قال المصدر أن وكيل أعمال أشيمبونج تحدث مع اللاعب أمام مسئولي الزمالك وتم الاتفاق على التسوية ووافق المهاجم الغاني بالفعل ووقعنا مصالحة مع وكيل أعماله بناءا على امتلاكه توكيلا من اللاعب الذى سبق ووافق أثناء التفاوض معه عبر الهاتف.

وأصدر الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين "فيفبرو" التابع للفيفا بيانا رسميا تعليقا على تسوية وهمية في النزاع الدائر بين نادي الزمالك والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق.

قال فيفبرو فى بيان على موقعه الرسمى الذى جاء فيه: " نبه فيفبرو الفيفا إلى تسوية وهمية في نزاع بين نادي الزمالك المصري ولاعب كرة القدم بنجامين أشيمبونج، يستند الاتفاق غير الشرعي على تفويض وكيل اللاعب ، والذي لم يوقعه السيد أتشيمبونج. وظهرت الوثيقة بعد أن أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الزمالك بدفع نحو 1.1 مليون دولار للاعب لخرق العقد.

تتواصل فيفبرو مع محامين مصريين وسويسريين لاستكشاف إمكانية بدء إجراءات جنائية ، وقد نبهت أيضًا كل من CAF والاتحاد المصري لكرة القدم، قال روي فيرمير ، المدير القانوني لـ فيفبرو: "إن مجرد الادعاء بأن السيد أتشيمبونج - بعد أسبوعين من الإخطار بقرار محكمة التحكيم الأمريكية - سيخول فجأة طرفًا ثالثًا لقبول تسوية بأقل من 25 % من المبلغ المستحق هو أمر غير معقول" .

في إجراءات لاحقة أمام لجنة الانضباط في الفيفا عقب صدور الحكم ، قدم الزمالك اتفاق تسوية وقع عليه النادي ووكيله نادر السيد إبراهيم.

وبموجب هذه الاتفاقية ، قام السيد نادر إبراهيم ، بتصوير نفسه على أنه يتصرف نيابة عن اللاعب ، بتسوية مبلغ أقل من 25 في المائة من حكم محكمة التحكيم الرياضية. أبلغ السيد أتشيمبونج فيفبرو وفيفا أنه لم يأذن بذلك.

وفقًا للوثائق التي تم إرسالها إلى الفيفا ، قام الزمالك بعد ذلك بتقديم شيك لهذا المبلغ للوكيل مباشرة.

قال فيرمير: "كثيرا ما نواجه مثل هذه المواقف في القضايا القانونية لكرة القدم للمحترفين ، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات أو التسويات". "هيئات إدارة كرة القدم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتحقيق في هذه القضايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال".