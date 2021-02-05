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بالفيديو .. الشحات يبكي عقب فوز الأهلي على الدحيل .. وموسمياني يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بكى حسين الشحات نجم الأهلي عقب نهاية مباراة فريقه ضد الدحيل التي أقيمت أمس الخميس وأنتهت بفوز بطل أفريقيا بهدف نظيف.

وسجل الشحات هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس صلاح زكريا.

ورصدت عدسة الموقع الرسمي للأهلي بكاء الشحات وهو يحتضن مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وعلق موسيماني على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً :" لحظة عاطفية مع الشحات".

وتعرض جناح الأهلي إلى انتقادات جماهيرية في الفترة الماضية بسبب مستواه منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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