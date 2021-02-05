صنداونز يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص نادي صنداونز الجنوب إفريقي على تهنئة الأهلي بالفوز على الدحيل القطري، في مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

ونشر الحساب الرسمي لصنداونز عبر "تويتر" تغريدة وصول الأهلي لنصف نهائ مونديال الأندية، وعلَّق: "تهانينا للأهلي ونتمنى حظا سعيدا في نصف النهائي أمام بايرن".

وأضاف النادي الذي كان يدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي: "اجعلوا إفريقيا فخورة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل إفريقيا أمام فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الإثنين المقبل.

يُذكر أن الأهلي تُوج بدوري أبطال إفريقيا 2020 بعدما أقصى في طريقه صنداونز من ربع نهائي البطولة قبل تجاوز الوداد المغربي في نصف النهائي وإسقاط الزمالك في النهائي.