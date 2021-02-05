لاعب بايرن قبل مواجهة الأهلي: نريد حصد السداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، تطلعه لحصد السداسية في ظهوره الأول بكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن أكبر نقاط قوة الفريق البافاري تتمثل في العقلية والمهارة.

ويلتقي بايرن ميونيخ بطل أوروبا مع النادي الأهلي البطل التاريخي لإفريقيا في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية يوم الإثنين المقبل بعدما تمكن المارد الأحمر من إقصاء الدحيل القطري في الدور الثاني.

وقال كيميتش، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفيفا: "كانت أفضل لحظة بالنسبة لي هي الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التغلب على باريس سان جيرمان والانتشاء بالتتويج".

وعن إمكانية التتويج بكأس العالم للأندية، أضاف كيميتش: "كل لاعب يريد الفوز بهذا اللقب لأن التأهل لهذه البطولة من أصعب ما يكون، يجب أن تفوز بدوري الأبطال للحصول على فرصة للفوز بهذا الكأس".

وتابع: "نريد الفوز بلقبنا السادس في عام واحد. بالنسبة لي ولزملائي أيضاً، سيكون الأمر رائعاً، لذلك نحن متحمسون تماماً للفوز بهذا اللقب الكبير".

وأكمل: "إنه أمر خاص لأنك تلعب ضد فرق من دول بعيدة، إنه أمر مثير للاهتمام حقاً لأنه ليس من المألوف اللعب ضد مثل هذه الفرق".

وتحدث عن ملاعب البطولة المقامة في قطر قائلا: "من الجيد دائماً اللعب على ملاعب جديدة وكبيرة. لحسن الحظ، لدينا هنا في ألمانيا أيضاً ملاعب كبيرة ورائعة حقاً، ولكنها خالية من الجماهير في الوقت الحالي. هذا ليس بالأمر الجيد ولكن اللعب في مثل هذه الملاعب ينطوي دائماً على إحساس رائع".

وعن أكبر نقاط قوة بايرن ميونيخ، رد كيميتش: "قوتنا هي عقليتنا ومهارتنا، كلاهما مهم حقاً. لدينا عقلية قوية داخل المجموعة. نسعى دائماً إلى الفوز، حتى عندما لا نلعب جيداً".

وأتم النجم الألماني الذي سيتم عامه السادس والعشرين في مباراة نصف النهائي أمام الأهلي قائلا: "يمكنك دائماً رؤية هذا الفريق يبذل قصارى جهوده لتحقيق الفوز. كما يعلم الجميع أن فريقنا يزخر بمهارات عالية. لا يهم من يلعب، هناك دائماً لاعب من الطراز العالمي في التشكيلة الأساسية وهذا مصدر قوة كبير".