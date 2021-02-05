مران الأهلي.. تدريبات بدنية لثلاثي الفريق.. وموسيماني يحفز أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:
خاض الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم الجمعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر.
وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول لمونديال الأندية، وبدأ اليوم الجمعة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل.
ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين بعد أداء مباراة الدحيل.
وخاض أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون ثلاثي الفريق تدريبات بدنية في إطار البرنامج الاستشفائي على هامش المران الذي أقيم على ملعب جامعة قطر.
وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن التحضير لمواجهة بايرن واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة الدحيل.
كما عقد موسيماني جلسة تحفيزية خاصة مع محمد مجدي أفشة للحديث عن بعض الأمور الفنية في المرحلة المقبلة.
من جانبه، استكمل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.
وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.