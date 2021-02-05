مران الأهلي.. تدريبات بدنية لثلاثي الفريق.. وموسيماني يحفز أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

خاض الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم الجمعة في إطار ‏التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر.‏

وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول لمونديال الأندية، وبدأ اليوم الجمعة استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل.

ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين بعد أداء مباراة ‏الدحيل.‏

وخاض أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون ثلاثي الفريق تدريبات بدنية في إطار البرنامج الاستشفائي على هامش المران الذي أقيم على ملعب جامعة قطر.

وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران للحديث عن التحضير لمواجهة بايرن واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏الدحيل.

كما عقد موسيماني جلسة تحفيزية خاصة مع محمد ‏مجدي أفشة للحديث عن بعض الأمور الفنية في المرحلة المقبلة.

من جانبه، استكمل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي ‏للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل ‏الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.‏

وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة ‏اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات ‏الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏