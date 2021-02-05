رسميا.. إيقاف أونانا حارس أياكس لمدة 12 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقرر إيقاف الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، لمدة 12 شهرًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن فشل في اختبار المنشطات في 30 أكتوبر الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن الإيقاف سيسري اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، وسينطبق على جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي.

لكن أياكس أصدر بيانا رسميا وأعلن أن سيتقدم باستئناف ضد عقوبة أونانا لدى المحكمة الرياضية، مشيرا إلى أن حارس الفريق تناول عن طريق الخطأ دواء زوجته بعد أن شعر بتوعك.

وجاء في بيان أياكس: "في صباح يوم 30 أكتوبر 2020، لم يكن أونانا على ما يرام. أراد أن يأخذ قرصا. لكنه تعاطى عن غير قصد عقار لازيماك، وهو عقار وصفته زوجته من قبل".

وأضاف: "أدى ارتباك أونانا إلى تناوله عن طريق الخطأ دواء زوجته، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد حارس المرمى".

وتابع: "علاوة على ذلك ، ذكرت الهيئة التأديبية لاتحاد كرة القدم أن أونانا لا ينوي الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن على الرياضي واجب في جميع الأوقات لضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى الجسم".

وأتم أياكس بيانه: "سوف يستأنف أونانا وأياكس القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".