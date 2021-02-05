إدين هازارد “عاشق البرجر والبيتزا” لم يأخذ بنصيحة إيتو!

دخل نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد في نفق مظلم بعدما تعرضه لإصابة جديدة، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وسيبتعد هازارد – على الأقل – عن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي، المقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري (فبراير).

ولم يتعرض هازارد لمثل هذه الإصابات المتكررة طوال مسيرته الكروية مع تشيلسي الإنجليزي، وهو ما يثير الدهشة بشأن ما يحدث للنجم البلجيكي منذ انضمامه لريال مدريد في صيف 2019.

وغاب هازارد عن ريال مدريد في 44 مباراة بسبب الإصابات التي تعرض لها في العضلات والكاحل على مدار موسم ونصف، منذ انضمامه للنادي الملكي.

ولم يظهر هازارد مع ريال مدريد بمستواه المعهود، الذي كان عليه رفقة تشيلسي ومنتخب بلجيكا، حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 فقط، في موسم ونصف بقميص الملكي.

وكان النجم الكاميروني الأسبق، صامويل إيتو، قد لعب بجانب هازارد في صفوف تشيلسي، وتجمعهما علاقة طيبة جدًا، حيث كان هداف برشلونة السابق دائم الدعم للنجم البلجيكي.

وظهر إيتو في لقاء تلفزيوني، عام 2014، تحدث فيه عن ضرورة اعتناء هازارد بنفسه وجسده، خوفًا من انهياره ونهاية مسيرته مبكرًا.

وقال النجم الكاميروني حينها: “رونالدينيو كان أفضل لاعب في العالم، لكن في لحظة ما، إذا لم تتدرب بشكل يومي، ستعاني وتدفع الثمن، حتى لو كنت ميسي. إذا لم يتدرب هازارد فبعد عامين سننساه، لأن كرة القدم تتحرك بسرعة”.

وبالنظر إلى النظام الغذائي لهازارد، ما يبدو أن النجم البلجيكي قد أهمله كثيرًا؛ بتناول الكثير من البرجر والبيتزا، وهو ما أكده زميله السابق في تشيلسي، حارس المرمى البولندي “مارسين بولكا، قائلًا: ” إنه يحب البرجر والبيتزا، رأيته يأكلهما طوال الوقت. لقد زاد وزنه قليلًا بعد التوقيع لريال مدريد”.

وتجاوز عدد إصابات هازارد خلال موسم ونصف مع ريال مدريد، عدد نظيرتها التي تعرض لها على مدار 7 مواسم في تشيلسي.

حيث لم يستطع صاحب الـ30 عامًا تعويض رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد أن ضمه ريال مدريد على أمل؛ سد جزء من الفراغ، الذي خلفه نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

جدير بالذكر أن إيدين هازارد، خاض 35 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ قدومه من عام ونصف، اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، وهو ما لا يتماشى مع القيمة الضخمة التي دفعها النادي الملكي لضمه، والتي بلغت 115 مليون يورو.