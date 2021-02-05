شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة الإتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، محاضرة على لاعبيه «الجمعة»، للوقوف على نواحي القوة والضعف في فريق الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك، مع الإتحاد «الأحد»، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

وستضمن المحاضرة، مشاهدة اخر مباراة للاتحاد في الدوري، امام فريق مصر المقاصة، والتي فاز الاتحاد فيها برباعية.