شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مهام حسام عاشور في مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد السكندري، عدة جلسات مع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، استعداداً لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلتقي الاتحاد، مع الزمالك، «الاحد»، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

وحدد المدير الفني، عدة مهام لحسام عاشور، خلال مواجهة الزمالك، يأتي في مقدمتها المراقبة اللصيقة، ليوسف أوباما، مهاجم الزمالك، وعدم تركه يتحرك بحرية في وسط الملعب.