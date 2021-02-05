شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه لملعب الجامعة لخوض مرانه الأول استعدادًا لـ«بايرن ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر؛ لخوض مرانها؛ استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي أمس على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم.

يذكر أن الأهلي يخوض اليوم مرانا خفيفا بعد أداء مباراة الدحيل أمس على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.