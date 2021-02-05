شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي في قطر.. جلسة خاصة بين موسيماني وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق علي هامش مران اليوم.. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة هامة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها الاثنين المقبل..يذكر ان الأهلي فاز أمس علي الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

من ناحية أخرى ، رد شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على تصريحات المعز علي مهاجم فريق الدحيل، والذى صرح عقب خسارة فريقه من الأهلي بأن الدحيل أعطى الفريق الأحمر أكبر من حجمه، وذلك عقب اللقاء الذى جمع الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في مدينة الدوحة.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك"واحد دفع مليارات وطموحه وقف والتانى عايش فى صراع على المركز الثانى وطموح البطولات الحقيقيه لم يكتمل بعد وأنا هلعب مع البايرن هو ده حجمى ياواد يامعاذ انت والا معز".