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تدريبات بدنية خاصة لثلاثة لاعبين بالأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثى الأهلى أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب جامعة قطر.
وخاض ثلاثي الفريق التدريبات البدنية في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الدحيل القطري أمس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وبدأ اليوم استعداده لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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