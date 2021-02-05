شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لثلاثة لاعبين بالأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثى الأهلى أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب جامعة قطر.

وخاض ثلاثي الفريق التدريبات البدنية في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الدحيل القطري أمس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وبدأ اليوم استعداده لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.