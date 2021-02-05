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مران استشفائي للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «البافاري»

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أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «البافاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم، في إطار ‏التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.‏
ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين، اليوم، بعد أداء مباراة ‏الدحيل القطري أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية.‏
ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.‏

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