شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح موسيماني لأفشة قبل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب جامعة قطر.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة مهمة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها الاثنين المقبل.
يذكر أن الأهلي فاز أمس على الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
168,057
-
تعافي
131,211
-
وفيات
9,512