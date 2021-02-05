شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح موسيماني لأفشة قبل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تحفيزية مع محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب جامعة قطر.‏

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد ‏خوض مباراة مهمة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها ‏الاثنين المقبل.‏

يذكر أن الأهلي فاز أمس على الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية.