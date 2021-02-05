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تعرف على نصائح موسيماني لأفشة قبل مواجهة بايرن ميونخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تحفيزية مع محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب جامعة قطر.‏

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد ‏خوض مباراة مهمة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها ‏الاثنين المقبل.‏

يذكر أن الأهلي فاز أمس على الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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