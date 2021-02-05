شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مران الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ‏انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة، على ملعب جامعة قطر في إطار الاستعداد لمواجهة بايرن ‏ميونخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

شهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏الدحيل التي أقيمت، أمس، وفاز بها الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 30 من ‏زمن المباراة.‏

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية بعد الفوز على ‏الدحيل، أمس، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية.‏