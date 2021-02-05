شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النشاط الرياضي الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرَّرت الاتحادات الرياضية الكويتية إيقاف النشاط الرياضي محليًّا بداية من الأحد المقبل، ولمدة شهر قابل للتمديد، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة تفشي جائحة «كوفيدـ19». ودعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية كافة الاتحادات الرياضية، لوقف الأنشطة لمدة شهر واحد قابل للتمديد، بداية من الأحد المقبل، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن صقر الملا، نائب المدير العام للشؤون الرياضية التنافسية في الهيئة، دعا إلى منع التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها وأسبابها.