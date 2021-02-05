شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجونة ينضم إلى مونتريال الكندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم أحمد حمدي، صانع ألعاب الجونة إلى مونتريال الكندي بشكل رسمي على سبيل الإعارة، وأعلن نادي الجونة، في بيان رسمي، أنه تمت الموافقة على إعارة أحمد حمدي إلى النادي الكندي لنهاية الموسم الجاري.

ويقود النجم الفرنسي تييري هنري فريق مونتريال كمدير فني، كما يضم الفريق النجم الكيني فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي السابق.، ولعب أحمد حمدي في صفوف الأهلي المصري الذي رفض عدة عروض لرحيله من سبورتينج براجا البرتغالي وأودينيزي الإيطالي قبل الموافقة على رحيله إلى الجونة في الموسم الماضي بشكل نهائي.

ويعد حمدي أحد أفراد المنتخب الأولمبي الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.