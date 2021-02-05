شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. وسامي يبدأ دراسة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الجمعة، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق إنبى، في مباراة الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في مواصلة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب «أبناء حلمى طولان».

وكان المدير الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، أمس، باستثناء بعض العناصر الغائبة عن المشاركة في المباريات والذين خضعوا لبرنامج تأهيلى خاص من أجل رفع معدل اللياقة البدنية قبل الدفع بهم خلال المباريات القادمة، خاصة في ظل تلاحم المباريات هذا الموسم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة إنبى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشاهد أحمد سامى عدة مباريات لفريق إنبى الذي سيواجه يوم الإثنين القادم في الدورى للتعرف على نقاط القوة والضعف، خاصة أن الفريق يقدم مستويات فنية رائعة هذا الموسم وآخرها الفوز على بيراميدز، ويخطط مدرب سموحة لاستمرار نغمة الانتصارات في الدورى للدخول إلى المربع الذهبى، خاصة أن فريقه يمتلك 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنبى صاحب المركز الخامس في الدورى العام.

وأبدى أحمد سامى ارتياحه الكبير بعد سلسلة العروض القوية التي قدمها الفريق مؤخرا في الدورى عقب التدعيمات القوية التي تم إبرامها في الميركاتو الشتوى الأخير خاصة مصطفى فتحى الوافد من الزمالك والذى يقدم مستويات عالية ونجح في إحراز 3 أهداف في 3 مباريات متتالية، إضافة إلى أدائه للمباراة كاملة بنفس القوة وهو ما ساعد الجهاز الفنى على تطوير أداء الفريق.

هذا وجدد أحمد سامى عقده للاستمرار مدربا لسموحة حتى عام 2022 وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع فرج عامر رئيس النادى، أمس، وتم خلالها توقيع العقود الجديدة.