شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه «6 أكتوبر» اليوم في دوري «الطائرة للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي، فريق 6 أكتوبر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي للفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مسابقة الدوري.

وعقد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبات؛ للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويتربع الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي على قمة الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة، وكانت البداية بالفوز على حساب دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، والفوز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة ثم فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة، وفي المباراة الماضية فاز على سموحة بنتيجة 3-0.